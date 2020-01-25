رد ساخر من الفراج لمشجع نصراوي

رد الإعلامي الرياضي وليد الفراج ردًّا ساخرًا على أحد مشجعي نادي النصر، وذلك بعد انتقاد الأخير له بصورة هجومية.

وكتب المشجع النصراوي سعود أبو سيلينا تغريدة لبرنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: “تحس الفراج ما يقدر يقاوم شعوره لما أحد من ضيوفه يمدح النصر، ردة فعله بايخة، وماسك سنة من القهر”.

وعلى الفور رد الفراج على المشجع النصراوي قائلًا: “وش تبيني أسوي؟!”.

وتحدث الفراج في وقت سابق عن المدرب سعد الشهري قائلًا: “من يقول إن سعد الشهري ابن النصر، هذا أمر غير صحيح، سعد الشهري هو نتاج نادي الاتفاق كلاعب، ولعب للقادسية ثم انضم للنصر في عام 2000″.

وتابع الفراج: سعد الشهري هو ابن الوطن ثم ابن الاتفاق، والنصر لا يملك فيه أي شيء.

وكان الشهري قاد المنتخب السعودي الأولمبي للعبور إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على منتخب أوزبكستان بهدف دون رد في دور نصف النهائي لبطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا والمقامة حاليًّا في تايلاند.

ويستعد الأخضر لمواجهة كوريا الجنوبية في نهائي آسيا 2020 غدًا الأحد.