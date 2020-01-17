رد فعل السويكت بعد تأهل النصر

المواطن - محمد سمعه

أظهر صفوان السويكت، رئيس نادي النصر، رد فعله، وذلك بعد فوز العالمي اليوم الجمعة على حساب العدالة بهدف دون رد وعبوره إلى دور الأربعة ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكتب السويكت عبر حسابه الرسمي في تويتر: مبروك لكل العالميين التأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، خطوة مهمة نحو تحقيق الكأس إن شاء الله تعالى.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في التأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على العدالة بهدف دون رد.

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، تمكن المغربي حمد الله من إحراز الهدف الأول لفريق النصر عند حلول الدقيقة الخمسين بعد عرضية رائعة من اللاعب سلطان الغنام.

وبعد الفوز، سيواجه النصر الفائز من مباراة الأهلي والوحدة في دور نصف النهائي بكأس الملك.

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