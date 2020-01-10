رد فعل صادم لمعجبة بعدما قابلت تامر حسني.. والمغردون يعلقون

المواطن - الرياض

تداول رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو صادم، لفتاة كويتية، تصاب بصدمة بعدما رأت الفنان المصري تامر حسني، والذي وصل إلى الكويت لإحياء حفل غنائي بها.

وظهرت الفتاة في الفيديو المتداول وهي تصاب بصدمة لحظة رؤيتها نجم الجيل، حيث أخذت ترتجف، وأصيبت بتشنجات، بينما حاول تامر تهدئتها وأمسك بيديها ، وأخذ يردد “بالراحة”، بينما ردت الفتاة: “ما مصدقة والله العظيم ما مصدقة”.

وعلق الكثير من رواد تويتر على الفيديو، عير هاشتاقي “#ملك_الموت” و “#تامر_حسني”، حيث تساءلوا عما إذا كانت الفتاة رأت تامر حسني أم ملك الموت مما سبب لها تلك التشنجات.

وغردت روان قائلة: “لا حول ولا قوة إلا بالله، علشان شافت تامر حسني صار فيها جذي، عيل لو شافت ملك الموت شتسوي؟ الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به”.

وهاجم حساب باسم “فن دراما”، تصرف الفتاة قائلًا: “هذا مو تمثيل، هذي قله حيا، قلة ذوق، قله احترام، مشهد في الخليج مؤسف جدًا جدًا، وش هالعبط، وش هالدرجة اللي وصلنا لها من السخف وتقديس المشاهير”.

وسخرت “سحر” من التشنجات التي أصابت الفتاة عقب رؤيتها تامر حسني فغردت قائلة: “ده تامر حسني ولا محول كهربا؟”.

بينما نجح البعض في الوصول إلى حساب الفتاة ومنهم حساب باسم “آر” والذي تصدى للمشككين في عفوية اللقاء وقالوا: إن تامر اصطحبها معه وعلى معرفة سابقة بها، فغرد قائلًا: ” هاي البنت لها تتمنى تشوفه، فنانة صاعدة ولا له علاقة فيها أبدًا، وكل اللي قدر يسويه لها إنو يهديها وقعد معها من ساعة ما دخل المطار لحين خرج، وهو يتصور معها، ما في زي تواضعه”.

ونشر الفنان تامر حسني عددًا من الصور التي التقطت من حفله الذي أحياه اليوم على موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو القصيرة انستغرام، ظهر بها وهو يقف على المسرح أمام جمهوره.

وعلق تامر على الصور قائلًا: ” شكرًا دولة الكويت الحبيبة، وشعب الكويت الكريم، ولكل الجاليات العربية الغالية، والجالية المصرية العظيمة، نورتوني، كان حفل فوق الرائع حضورًا وتنظيمًا”.

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