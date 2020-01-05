رد فعل ناقد نصراوي بعد تهنئة رئيس الهلال الأسبق

المواطن - محمد سمعه

حرص الناقد الرياضي محمد العنزي على إظهار رد فعله بعد تهنئة الأمير عبدالرحمن بن مساعد رئيس الهلال الأسبق، لنادي النصر بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

وعرض فيديو من حلقة الأمس من برنامج ” الدوري مع وليد” رد فعل العنزي المعروف بميوله النصراوية حيث رفع العقال محييًا الأمير عبدالرحمن بن مساعد وقائلًا له: تصرف رائع يدل على الروح الرياضية، ويدل كذلك على نبذ التعصب، ما فعله الأمير عبدالرحمن شيء مميز.

وكان نادي النصر تُوج بكأس السوبر على حساب التعاون بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-4 وذلك بعد التعادل بهدف لكل فريق في الوقت الأصلي حيث تقدم الكاميروني تاوامبا للتعاون ثم تعادل المغربي عبدالرزاق حمدالله لنادي النصر.

وكان الحساب الرسمي للعالمي قال بعد مباراة النصر ضد التعاون إن الأصفر حقق البطولة رقم 44 في تاريخه، بجانب أن سوبر الأمس كان أول بطولة سوبر تدخل خزائن العالمي بعدما خسر نهائي السوبر مرتين عامي 2014 و 2015 ضد ناديي الشباب والهلال على الترتيب.

جدير بالذكر أن محمد القاسم رئيس نادي التعاون، انتقد الحكم الهولندي ماكيلي حكم لقاء النصر ضد التعاون، قائلًا بأنه كان أسوأ شيء في مباراة السوبر مضيفًا أنه فخور بنجوم التعاون بعد الوصول إلى ركلات الجزاء الترجيحية ضد نادي النصر بطل الدوري بالموسم الماضي.

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