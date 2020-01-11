رسالة إلى خامنئي: لا تمتلك صفات القيادة وعليك التنحي
بعد إقرار الحرس الثوري بأنه أسقط الطائرة الأوكرانية

رسالة إلى خامنئي: لا تمتلك صفات القيادة وعليك التنحي

2020/01/12
الساعة 12:11 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

طالب زعيم المعارضة الخضراء في إيران، مهدي كروبي، المرشد الأعلى علي خامنئي بالتنحي وترك منصبه، وذلك بعد أن أقر الحرس الثوري الإيراني، السبت، بمسؤوليته عن إسقاط الطائرة الأوكرانية، وما لاقى هذا الاعتراف من تنديد دولي صاحبه استنكار وسخط كبير من الواقعة.

وقال كروبي لخامنئي في رسالة: “لا تمتلك صفات القيادة وعليك التنحي”.

وجاءت رسالة كروبي هذه بعد ساعات من انطلاق تظاهرات طلابية أمام جامعة أمير كبير في طهران السب، ذكرت عنها وكالة فارس أن عدد المحتجين يقدر بنحو 700 إلى ألف شخص.

كما أكدت الوكالة أن الهتافات المنددة بالمرشد الإيراني، علي خامنئي، والسلطات قد علت كثيرًا في التظاهرات، حيث طالب المحتجون خامنئي بالرحيل، وهتفوا “النظام يرتكب الجرائم وخامنئي يبرر”، و”الموت للولي الفقيه”، و”قاتل وحكمه باطل”، وفق مواقع إيرانية، بحسب “العربية”.

ووصلت التظاهرات إلى أصفهان وشيراز على خلفية إسقاط الطائرة.

وقام أيضًا المحتجون بتمزيق صور لقاسم سليماني الذي قتل في غارة أمريكية 3 يناير الجاري، وعرضت “فارس” التي ينظر لها على نطاق واسع باعتبارها مقربة من الحرس الثوري صورًا لمجموعة من الناس وصورة ممزقة لسليماني.

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