رسالة لطمأنة وتهدئة غضب النصراويين

المواطن - محمد سمعه

وجه عبدالعزيز بغلف عضو نادي النصر الذهبي رسالة طمأنينة إلى جماهير نادي النصر حول مصير بعض من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وغرّد بغلف عبر حسابه الرسمي في ” تويتر ” قائلًا: إلى جماهير النصر، كل لاعب يدخل الفترة الحرة، ويحتاجه المدرب فثقوا أن الإدارة سوف تتعاقد معه، حرصكم جميل والأجمل الانتظار إلى حين الإعلانات الرسمية، لكل رأيه ويبقى فيتوريا صاحب القرار، هذه معلومة بالمناسبة وليس تكهنات، إن كنتم تثقوا في محبكم فعليكم بدعم الإدارة والمدرب.

جدير بالذكر أن الحارس وليد عبدالله واللاعبين البرازيلي بيتروس وعوض خميس قد دخلوا الفترة الحرة حيث تنتهي عقودهم جميعًا بنهاية موسم 2019-2020.

وكانت جماهير النصر طالبت بعد نهاية مباراة الاتحاد أول أمس الجمعة، برحيل اللاعب النيجيري أحمد موسى عن صفوف الفريق بسبب قلة مستواه الفني وإهداره للفرص السهلة في مباريات النصر الأخيرة.

كما أبدت غضبها بسبب عدم تحرك الإدارة النصراوية لتجديد عقود بعض من اللاعبين بجانب عدم التحرك لضم صفقات قوية للعالمي.

يذكر أن النصر كان تعادل مع نادي الاتحاد بهدف لكل فريق، حيث سجل بيتروس للعالمي بينما سجل رومارينيو لفريق الاتحاد.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة وهو نفس رصيد النقاط للهلال، لكن الهلال متفوق بفارق الأهداف.

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