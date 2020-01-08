رسالة من برشلونة لنادي الاتحاد .. كيف رد العميد ؟

المواطن - محمد سمعه

وجه نادي برشلونة رسالة إلى نادي الاتحاد، وذلك قبل مواجهة النادي الكتالوني لفريق أتلتيكو مدريد، اليوم الخميس، في بطولة كأس السوبر الإسباني.

وغرّد الحساب الرسمي لـ برشلونة الناطق باللغة العربية عبر تويتر قائلًا: على أتم الاستعداد، شكرًا لنادي الاتحاد على حسن الضيافة.

ورد حساب الاتحاد على رسالة حساب برشلونة فقال: أهلًا بكم في عميد الأندية السعودية ونتمنى لكم التوفيق.

وستُقام مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة وفي تمام الثامنة مساءً بتوقيت إسبانيا على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة.

وستنقل القناة الرياضية السعودية وقائع مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد.

وفي وقت سابق، أكد المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، على أن النظام الجديد لكأس السوبر الإسباني لم ينل إعجابه.

ونقلت صحيفة آس الإسبانية تصريحات فالفيردي بالمؤتمر الصحافي قبل مواجهة أتلتيكو مدريد حيث قال: النظام الجديد للسوبر الإسباني لم يعجبني، نحن تعودنا على النظام القديم، ولكن هذا قرار الاتحاد الإسباني.

وحول استضافة السعودية للسوبر الإسباني قال فالفيردي: بالطبع ستعود بالإيجابية على المملكة؛ لأن كرة القدم حاليًّا هي صناعة وتُوفر مزيدًا من الموارد المالية والسياحية للسعودية.

وتابع فالفيردي: نحن لا نفكر في نهائي السوبر الإسباني، نفكر فقط في اجتياز عقبة نادي أتلتيكو مدريد، فنحن لعبنا السبت وكان أمامنا خمسة أيام للاستعداد، الأهم هو اجتياز عقبة نادي أتلتيكو مدريد.

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