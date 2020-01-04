رسالة من بكين لواشنطن بعد هلاك قاسم سليماني
دعتها لعدم الإفراط في استخدام القوة

رسالة من بكين لواشنطن بعد هلاك قاسم سليماني

2020/01/04
الساعة 5:12 مساءً
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

دعت بكين الولايات المتحدة الأمريكية لعدم الإفراط في استخدام القوة بعد هلاك قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية ببغداد.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح أمس الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وأدانت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية، العملية الأمريكية، معتبرة إياها “حادثاً غادراً وجباناً نفذته الطائرات الأمريكية”.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن “العمليات العسكرية السرية” في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ “داعم للإرهاب”.

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