رسميًا .. الأندية الإيرانية تحدد موقفها من الانسحاب الآسيوي

المواطن - محمد سمعه

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي في الإنترنت، عن القرار النهائي والرسمي من قبل الأندية الإيرانية المشاركة في دوري أبطال آسيا نسخة 2020 حول الانسحاب من البطولة.

ونشر اتحاد القدم الآسيوي عبر الإنترنت موعد مباراتي ناديي ” الاستقلال الإيراني، نادي شهر خودرو الإيراني” في الملحق الآسيوي أمام ناديي الكويت الكويتي والرفاع البحريني على الترتيب.

وستُقام المباراتان في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد غد السبت 25 يناير الجاري، حيث ستُعتبر الإمارات أرض الفريقين الإيرانيين في ذهاب الملحق، قبل خوض مباراتي العودة في الكويت والبحرين على الترتيب.

يذكر أن تقارير إيرانية قالت في الفترة السابقة إن أندية إيران الأربعة المشاركة في البطولة درست الانسحاب من دوري أبطال آسيا، بسبب قرار حظر استضافة الأندية الإيرانية لمباريات آسيوية في إيران بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية.

وكان الإعلامي وليد الفراج قال: إن قرار الحظر يعني أن أندية إيران ممنوعة من استضافة مباريات في أراضيها في دوري أبطال آسيا، لكنها ستذهب في مباريات الإياب إلى أراضي الفرق الأخرى بصورة طبيعية، وأكد على قوله بأن النصر سيستضيف نادي سيباهان أصفهان في المملكة بصورة طبيعية، لكن مباراة العودة ستُقام بين الفريق الإيراني ونادي النصر في أرض محايدة وليست في إيران لتنفيذ قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

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