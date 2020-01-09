رسميًا .. الشباب يضم عبدالله الزوري لمدة موسمين

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الشباب اليوم الجمعة، عن تعاقده مع اللاعب عبدالله الزوري لمدة موسمين، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الشباب عبر ” تويتر” صورًا من تعاقد خالد البلطان رئيس الشباب مع اللاعب الزوري الذي انضم إلى الليث قادمًا من فريق الوحدة.

ووفقًا لـ صحيفة ” الرياضية” فإن الشباب تعاقد مع عبدالله الزوري مقابل مليون و 800 ألف ريال سنويًا، كما سيحصل الزوري على مقدم تعاقده مقداره ثلاثة ملايين ريال من إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان.

وكان حواس العايد الصحافي بالرياضية ذكر أن الشباب اتفق مع المدافع عبدالله الزوري نجم الهلال السابق ولاعب الوحدة الحالي لضمه كصفقة انتقال حر بعد دخوله فترة الأشهر الستة.

وكان عبدالله الزوري انضم لفريق الوحدة في عام 2018 قادمًا من الهلال بعد 11 عامًا قضاهم في جدران الأزرق بداية من عام 2007 حتى عام 2018.

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