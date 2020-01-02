رسميًا .. الشباب يُخالص صوماليا

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الشباب اليوم الخميس، مخالصته ماليًا للاعبه البرازيلي صوماليا؛ وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الشباب عبر شبكة التواصل الاجتماعي ” تويتر” أن إدارة الليث برئاسة خالد البلطان قدمت شكرها للاعب على الفترة الماضية التي قضاها في صفوف الفريق الأول.

ووقعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، اليوم الخميس، عقدًا احترافيًا مع السنغالي ماكيتي ديوب لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم.

وأوضح حساب نادي الشباب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن ماكيتي ديوب وقع عقدًا لمدة موسم ونصف، وتمنت الإدارة للاعب السنغالي التوفيق في مهمته المقبلة مع الليوث.

وتسعى إدارة البلطان لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتحسين النتائج والظهور بشكل جيد في منافسات الموسم الرياضي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 18 نقطة.

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