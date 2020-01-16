رسميًا.. مجلس الشيوخ يبدأ إجراءات محاكمة ترامب

المواطن - متابعة

بدأ مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي رسميًا اليوم الخميس إجراءات محاكمة رئيس الدولة دونالد ترامب بتهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة التحقيق في عزل الرئيس.

من جهته، قال السيناتور ليندسي غراهام، وهو حليف بارز للرئيس دونالد ترامب، إنه يريد إنهاء محاكمة العزل التي تلوح في الأفق قبل خطاب حالة الاتحاد المقرر في 4 فبراير.

وأضاف: “أفضل شيء بالنسبة للشعب الأمريكي هو إنهاء هذه الحماقة في أسرع وقت ممكن، وإجراء محاكمة في مجلس الشيوخ، وتبرئة الرئيس.

وتابع: “في 4 فبراير، عندما يأتي الرئيس إلى مجلس النواب لإلقاء خطاب الاتحاد سيكون قد تمت تبرئته”.

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