رسميًا .. ميلان يُعلن انضمام إبراهيموفيتش

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي ميلان الإيطالي اليوم الخميس، وبشكل رسمي عن تعاقده مع اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش كصفقة انتقال حر لمدة ستة أشهر.

وقالت صحيفة الميرور البريطانية، إن إبراهيموفيتش تعاقد مع ميلان لمدة ستة أشهر، مع وجود خيار بالتمديد بعد ذلك لمدة موسم.

ويأتي انضمام إبراهيموفيتش للميلان بعد رحيله في نوفمبر الماضي عن نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

وعقب التوقيع قال إبراهيموفيتش: أنا سعيد للغاية بالعودة لميلان وأتذكر المرة الأولى لي مع الروسونيري، أنا أشعر أنني في بيتي.

وكان إبراهيموفيتش وصل صباح اليوم الخميس لمدينة ميلانو، الإيطالية، وذلك من أجل الخضوع للفحص الطبي، قبل أن يُوقع رسميًا مع ميلان.

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