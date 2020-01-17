رسميًّا .. أشلي يونج يُغادر اليونايتد وينضم لإنتر ميلان

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الجمعة، عن تعاقده وبشكل رسمي مع اللاعب الإنجليزي أشلي يونج حتى نهاية الموسم الجاري قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكر الموقع الرسمي لنادي إنتر ميلان أن أشلي يونج سيلعب مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وتحت قيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي حتى نهاية موسم 2019- 2020، مع إمكانية التجديد له لمدة موسم إضافي.

وسبق لأشلي يونج اللعب في صفوف نادي واتفورد الإنجليزي في الفترة من 2003 حتى 2007، ومع نادي أستون فيلا الإنجليزي من 2007 حتى 2011، ثم مع مانشستر يونايتد من عام 2011 وحتى يناير 2020.

جدير بالذكر أن إنتر ميلان ضم لاعبين من مانشستر يونايتد قبل أشلي يونج وهما “البلجيكي روميلو لوكاكو، التشيلي أليكسيس سانشيز”.

تابعنا على تواصل معنا على