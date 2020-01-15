رسميًّا .. الاتحاد يضم رابع صفقاته الشتوية

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الترجي التونسي، وبشكل رسمي، موافقته على انتقال لاعبه التونسي أنيس البدري إلى نادي الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الترجي عبر “تويتر” أنه تمت الموافقة على انتقال أنيس البدري للاتحاد بعد أن تقدم الأخير باعتذار للترجي حول سفره للسعودية دون استئذان من إدارة النادي التونسي.

وقال الصحافي نزار هنيني عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأربعاء: “حصري: تم التوصل إلى اتفاق بين الترجي والاتحاد من أجل تنقل أنيس بدري إلى الفريق”.

وتابع تغريدته عبر “تويتر” قائلًا: “ولكي تتم الصفقة يجب إمضاء الطرفين، إلا أن الطرف التونسي لم يمضِ إلى حد الساعة.. إدارة الاتحاد تنتظر منذ البارحة”.

وكان نادي الترجي قد أصدر بيانًا أكد أنه تلقى عرضين من الاتحاد لضم أنيس البدري الأول بـ200 ألف دولار، والثاني بقيمة 500 ألف دولار وتم رفضهما، وأبدى غضبه من سفر اللاعب إلى السعودية دون الحصول على إذن.

يذكر أن الاتحاد تعاقد مع الأرجنتيني ليوناردو غيل واللاعب محمد الثاني واللاعب برونو أوفيني ليكون البدري رابع صفقات الاتحاد في الشتوية.

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