رصاصة تنهي حياة لا كاترينا أخطر امرأة في المكسيك!

المواطن - متابعة

لقيت زعيمة الكارتل الشهيرة ماريا غوادالوبي لوبيز إسكوفيل، المعروفة باسم ”لا كاترينا“، مصرعها في تبادل لإطلاق النار مع رجال الشرطة والجيش المكسيكي.

وبحسب صحيفة ”ذا صن“ البريطانية وتوفيت لا كاترينا، البالغة من العمر 21 عامًا، والتي تعد أخطر امرأة في المكسيك، بعد إصابتها برصاصة قاتلة في الرقبة عقب تبادل لإطلاق النار.

وتعتبر لا كاترينا واحدة من الشخصيات البارزة في مجموعة جاليسكو، وهي مجموعة إجرامية مكسيكية يرأسها نيميسيو أوسيجيرا سيرفانتس، أحد كبار تجار المخدرات المطلوبين في المكسيك والعالم.

وعُرفت لا كاترينا على نطاق واسع بإظهار أسلحتها الخطيرة في وسائل الإعلام الاجتماعية، وقد قادت فريقًا داخل خلية جاليسكو التي نفذت كمينًا على رجال شرطة الولاية في 14 أكتوبر 2019 في بلدية أغيليلا في ولاية ميتشواكان.

وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، كانت المرأة تقيم في منزل آمن مع العديد من أعضاء الكارتل المسلحين عندما تلقت السلطات بلاغًا، وهاجمتهم يوم الجمعة وتبع ذلك معركة مميتة.

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