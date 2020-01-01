رصانة : قوة إيران الناعمة تراجعت

المواطن - الرياض

أصدر المعهد الدولي للدراسات الإيرانية رصانة، العدد العاشر من مجلة الدراسات الإيرانية، الذي ضم ست دراسات تناولت الوضع الراهن في إيران والتوازنات الداخلية والإقليمية.

المجالس المحلية في إيران

وجاءت الدراسة الأولى بعنوان: «مجالس الشورى المحلية وتحديات اللامركزية في إيران»، حيث تناولت هذه الدراسة عددًا من العناصر، وهي: البيئة وأطر عمل المجالس المحلية في إيران، وتطور المجالس المحلية والتوجه نحو اللامركزية، وبنية وتشكيل المجالس المحلية، وآليات صناعة القرار على المستوى المحلي، وإشكاليات اللامركزية وتحدياتها.

أيديولوجيا الحرس الثوري

أما الدراسة الثانية، والتي جاءت بعنوان: «أيديولوجيا الحرس الثوري.. الأدوار والتوجهات وتحولات البنية العقدية»، فقد رصدت التأسيسات الأيديولوجية التي أسهمت في تشكيلات الحرس الثوري، وتفكيك المكونات والوظائف الأيديولوجية لهذه القوات التي تنسحب إلى استراتيجياته وردود أفعاله؛ لا سيما أن معظم الدراسات التي تتناول الحرس، تتناوله من خلال الأدوار والفاعلية، وعلاقاته بالنظام السياسي والمؤسسات السيادية والاقتصادية داخل الدولة الإيرانية.

قضية المواطنة في إيران

وتحاول الدراسة الثالثة التي تحمل عنوان: «الأبعاد الثقافية والتنموية لقضية المواطنة في إيران»، بحث تأثير الأبعاد الثقافية والتنموية، وتداعياتها على الدولة الوطنية في إيران. إلى ذلك، تتناول الدراسة الرابعة بعنوان: «الدفاع عن المقدسات وسياسات الأمن القومي الإيراني»، الأبعاد العامة للأنساق الأمنية التي يطرحها صانع القرار الأمني في إيران، التي عن طريقها سيتم الربط بين فكرتي الأمننة والدفاع عن المقدسات، وعلاقة ذلك بسياسة الأمن القومي الإيراني.

تراجع القوة الناعمة الإيرانية

وتحت عنوان: «عوامل تراجع القوة الإيرانية الناعمة في المنطقة العربية طرحت الدراسة الخامسة عدة تساؤلات حول عوامل تراجع القوة الناعمة الإيرانية، وتداعيات أحداث ما يسمى بـ «الربيع العربي» على مكانة إيران في المنطقة العربية، ومؤشرات هذا التراجع، وتداعيات ذلك فيما يتعلق بقدرة تأثير إيران في العالم العربي. أما الدراسة السادسة، والتي جاءت بعنوان: «التوازنات الحرجة.. أثر المتغيـرات الإقليمية والدولية على علاقة الهند بإيران»، فتقف على تطورات العلاقة بين البلدين، وما تشهدها من تعقيدات وتذبذبات، وما يمكن أن تؤول إليه في المستقبل.

جدير بالذكر أن مجلة الدراسات الإيرانية، مجلة نصف سنوية علمية محكمة متخصصة في الشأن الإيراني، وتقدم دراسات تتناول القضايا والأفكار السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية المرتبطة بالشأن الإيراني، داخليًا وإقليميًا ودوليًا، وفق معايير علمية وموضوعية؛ وتصدر المجلة باللغتين العربية والإنجليزية، وتترجم دراساتها إلى اللغة الفارسية.

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