رفض الهلال يُجهز هدية على طبق من ذهب للنصر

المواطن - محمد سمعه

أصبح علي البليهي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قريبًا للغاية من الرحيل عن بطل آسيا؛ وذلك بسبب عدم التوصل لاتفاق مع الإدارة الهلالية حول تجديد العقد.

وينتهي عقد علي البليهي، صاحب الـ30 عامًا، مع نادي الهلال بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع إلى ناديه خلال الفترة الحالية.

وطلب علي البليهي من إدارة نادي الهلال مضاعفة الراتب السنوي في العقد الجديد، من أجل الاستمرار مع الزعيم خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي رفضته الإدارة الزرقاء، لتتوقف المفاوضات بينها وبين اللاعب ووكيل أعماله.

وقد يستغل النصر أزمة البليهي مع الهلال، من أجل التعاقد معه خاصة أن الفريق النصراوي بحاجة لضم مدافع جيد وصاحب خبرات خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويسعى النصر للتعاقد مع مدافع، خاصة في ظل اقتراب البرازيلي مايكون من الرحيل عن أصفر العاصمة والعودة لغلطة سراي التركي بعد انتهاء إعارته مع النصر، إضافة لإصابة المدافع عبدالله مادو وغموض موقفه حول اللحاق بمباراة السوبر ضد نادي التعاون.

يُذكر أن علي البليهي قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في يونيو عام 2017، قادمًا من صفوف الفتح وينتهي تعاقده مع الزعيم بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، وساهم بشكل كبير في تتويج الأزرق بلقب دوري أبطال آسيا نسخة 2019.

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