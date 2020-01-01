رفع تصنيف سباق كأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخيل

المواطن - واس

رفع الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية الأصيلة تصنيف سباق كأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للخيل العربية إلى الفئة الأولى G1.

وقال الأمير فهد بن خالد بن سلطان المشرف العام على مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي: “التصنيف الجديد جاء بفضل الله ثم بفضل دعم القيادة الرشيدة والأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز وحرصه الكبير والمتواصل على دعم سباقات الخيل العربية الأصيلة وتطويرها”.

وتابع: “رفع تصنيف سباق كأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي إلى الفئة الأولى في فترة وجيزة بعد سنتين من التصنيف يعد إنجازاً فريداً قياساً مع السباقات المماثلة في العالم التي احتاجت إلى أكثر من سبع سنوات من إقامتها للوصول الى الفئة الأولى”.

وقدم الأمير فهد بن خالد شكره وتقديره لمدير عام ميدان الأمير سلطان بن عبدالعزيز وجميع العاملين في الميدان على تفانيهم في العمل وتتويج ذلك بهذا النجاح.

ولفت إلى أن رفع تصنيف السباق دلالة واضحة على ثقة الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية في سباقات ميدان الأمير سلطان بن عبدالعزيز وتطورها، مؤكداً أنه سيكون له انعكاس إيجابي على صناعة وسباقات الخيل العربية في المملكة.

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