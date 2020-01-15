رفع رسوم مواقف مطارالملك عبدالعزيز يثير استياء المسافرين

المواطن - الرياض

استاء عدد من المسافرين في مطار الملك عبد العزيز بجدة، من ارتفاع رسوم المواقف والبالغة 10 ريالات في الساعة الواحدة.

وبحسب قناة الإخبارية، فإن الهيئة العامة للطيران المدني بررت الزيادة التي وصلت إلى 230% مقارنة بالسعر السابق، والذي كان 3 ريالات في الساعة الواحدة، بأنها تهدف من خلال ذلك توفير سبل الراحة للمسافرين وتسهيل الحركة المرورية عليهم.

وكان المتحدث الرسمي للهيئة الطيران المدني، إبراهيم الرؤساء، صرح في وقت سابق، أن تحديد أسعار مواقف المطار تختلف من مطار إلى آخر، حيث أنه يتم تحديدها من قبل إدارة المطار، وذلك بناء على التكاليف الإنشائية والتشغيلية، ومستوى الخدمات المقدمة به، موضحا أنه ليس هناك أي علاقة للشركات المشغلة بتحديد الأسعار.

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