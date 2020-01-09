رقم حساب المواطن يواصل الرد على الاستفسارات

المواطن - الرياض

بالتزامن مع إيداع الدفعة الـ26 من دعم حساب المواطن يشهد رقم حساب المواطن العديد من الاستفسارات من المستفيدين الراغبين في التعرف على سبب عدم صرف الدعم لهم هذه الدورة أو من يواجهون مشكلة في صرف الدفعة الحالية.

رقم حساب المواطن ليس هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها التواصل مع خدمة المستفيدين في البرنامج فقد وفر حساب المواطن العديد من وسائل التواصل مثل خدمة صوتك مسموع وحساب تويتر حيث يمكن لمن يرغب في الاستفسار التواصل مع البرنامج بأكثر من وسيلة.

ووفي مطلع الشهر الجاري أعلن برنامج حساب المواطن أنه نجح بالتعامل مع أكثر من 4.7 مليون خدمة خلال العام الماضي 2019م على جميع منصاته المتمثلة في صوتك مسموع، إضافة إلى رقم حساب المواطن عبر مركز الاتصال، وحساب خدمة المستفيدين، والحساب الرسمي للبرنامج، وحساب المتحدث الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، بالإضافة لمراجعة وتدقيق المستندات التي تم التحقق منها والطلبات التقنية والاعتراضات.

وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني أن فريق مركز الاتصال استقبل أكثر من مليوني اتصال على رقم حساب الموطن الموحد 19912 في عام 2019م، بمتوسط سرعة رد لم تتجاوز 17 ثانية، فيما قام البرنامج بمعالجة 227 ألف طلب تقني، وراجع حوالي 1.5 مليون اعتراض على الأهلية والاستحقاق، بينما بلغ عدد المستندات المتحقق منها أكثر من 287 ألف مستند، وقد تعامل مع أكثر من 56 ألف طلب عبر منصة خدمة صوتك مسموع.

يذكر أن برنامج حساب المواطن أودع اليوم 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83% ليتجاوز عددهم 12.7 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 13.1 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 63.5 مليار ريال منها 429 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

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