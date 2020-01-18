رقم مميز لـ عبد الباسط هندي بـ كأس آسيا تحت 23 عامًا

المواطن - محمد سمعه

حقق اللاعب عبد الباسط هندي لاعب المنتخب السعودي الأولمبي رقمًا مميزًا مع الأخضر المشارك حاليًا ببطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا والمقامة في تايلاند.

وذكر الحساب الرسمي لـ بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في ” تويتر” أن عبدالباسط هندي نجح في تمرير 187 تمريرة ناجحة في البطولة حتى الآن.

ويتفوق على عبدالباسط هندي اللاعب، رايان ديلان نجم المنتخب الأسترالي الذي مرر 193 تمريرة ناجحة في البطولة حتى الآن.

وكشف المدرب سعد الشهري المدير الفني للمنتخب السعودي الأولمبي عن تشكيلة الأخضر استعدادًا لمواجهة المنتخب التايلاندي.

وجاءت تشكيلة الأخضر لمباراة تايلاند مكونة من:

في حراسة المرمى: محمد اليامي.

في خط الدفاع: عبدالباسط هندي، حسان التمبكتي، سعود عبدالحميد.

في خط الوسط: خالد الغنام، سامي النجعي، علي الحسن، خالد الدبيش.

في خط الهجوم: أيمن الخليف، مختار علي، عبدالله الحمدان.

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