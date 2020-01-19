رقم مميز يدعم رونالدو قبل مباراة يوفنتوس ضد بارما

المواطن - مروة نبيل

يسعى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مواصلة التألق مع اليوفي هذا الموسم، وهز الشباك خلال مباراة يوفنتوس ضد بارما اليوم.

يوفنتوس ضد بارما:

ويلعب يوفنتوس ضد بارما اليوم على ملعب “أليانز ستاديوم” في تورينيو، ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم باليوفي جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 48 نقطة، وذلك قبل مباراة يوفنتوس ضد بارما اليوم، فيما يقع الفريق الضيف في المركز السابع برصيد 28 نقطة.

كريستيانو رونالدو:

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى كريستيانو رونالدو في المواجهات التي يخوضها الفريق الأول لكرة القدم على ملعبه.

وأضافت “أوبتا”، أن رونالدو نجح في التسجيل بأكبر عدد من المباريات البيتية المختلفة هذا الموسم في دوريات أوروبا الخمس الكبرى، حيث هز الشباك في 8 من أصل 9 مواجهات خاضها على ملعبه، وذلك قبل مباراة يوفنتوس ضد بارما اليوم.

وكان كريستيانو رونالدو قد غاب عن مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي الأخيرة في بطولة كأس إيطاليا؛ بسبب معاناته من التهاب الجيوب الأنفية، ولم يُشارك في التدريبات الجماعية، قبل أن يعود مؤخرًا، ويدخل قائمة لقاء اليوم.

وتمكن كريستيانو رونالدو من تسجيل 16 هدفًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس في جميع البطولات هذا الموسم، منها 14 هدفًا ضمن منافسات الدوري الإيطالي الممتاز.

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