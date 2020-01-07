رقم هجومي استثنائي لنادي الهلال هذا الموسم

المواطن - مروة نبيل

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مستوى هجوميًا مميزًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، وذلك قبل مباراته ضد الأهلي اليوم.

هجوم الهلال استثنائي

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، بأداء الهلال الهجومي هذا الموسم، بعد نجاحه في تسجيل 34 هدفًا خلال أول 11 جولة للمرة الأولى له في الدوري السعودي للمحترفين.

وأضافت “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن رقم الهلال السابق في هذه المرحلة من الموسم كان 33 هدفًا في الدوري السعودي للمحترفين 2009/ 2010، وحصد اللقب في ذلك الموسم.

الهلال ضد الأهلي

ويلعب الهلال ضد الأهلي اليوم على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ11 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الهلال ضد الأهلي اليوم، يحتل الزعيم الوصافة في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة من 11 لقاء، وبفارق نقطة عن الراقي صاحب المركز الرابع من 12 مواجهة.

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