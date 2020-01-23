ركلوني وحاولوا منعي.. أم تعترف بقتل أطفالها الثلاثة

المواطن - متابعة

تواجه أم أمريكية تدعى راشيل هنري، وتبلغ من العمر 22 عاماً، ثلاث تهم بالقتل، وذلك بعدما عثر على جثث أطفالها الثلاثة، والذين تتراوح أعمارهم 3 سنوات وعامين وسبعة أشهر، داخل منزلها في ولاية أريزونا.

واعترفت الأم أثناء إلقاء القبض عليها بجريمتها، موضحة أن الأطفال حاولوا منعها من قتلهم ولكن دون جدوى.

“وضعت يدي على أنف وفم طفلتي البالغة من العمر عامين فأخذت تركلني بقدميها في محاولة لإنقاذ نفسها، وأخذ ابني الأكبر يصرخ لا تقتليها وأخذ يضربني بيديه وقدميه في محاولة لمنعي، ولكن دون جدوى”، كان هذا ما قالته راشيل في اعترافها.

وأضافت “تركت الفتاة في الجزء الخلفي من المنزل، وأخذت أطارد الطفل في المنزل حتى وصل زوجي وعدد من الأقارب، فحملته إلى الأعلى بحجة أنني سأضعه في الفراش، وقمت بخنقه هو الآخر بينما كانوا هم يجلسون في الطابق السفلي”.

وتابعت “منحت طفلتي الرضيعة زجاجة الحليب حتى تغفو ثم قمت بخنقها هي الأخرى”، موضحة أنها كانت تغني للأطفال الثلاثة أثناء قتلهم، وقامت بوضعهم جميعاً على أريكة حتى يبدوا كما لو كانوا نائمون.

لاحظ الزوج والأقارب بعد ذلك أن الأطفال لا يتحركون وقاموا بإبلاغ الشرطة ورجال الإسعاف حيث تبين وفاتهم، لتزعم الأم في البداية أن أطفالها مرضى قبل أن تعترف بجريمتها.

وأوضح أحد أقارب الأم أنها مدمنة على المخدرات، وكانت تقوم بتصرفات غريبة خلال الأيام الأخيرة.

وقال زوج إحدى صديقات المتهمة إنها شخصية لطيفة يعرفها منذ 6 سنوات، ولم يظن أبداً أنها قد تؤذي أطفالها، لأنها كانت ترضع أطفاله ولم يلحظ عليها أبداً أي تصرفات عدوانية تجاه الأطفال.

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