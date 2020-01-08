روتانا تنقل حفلات نجوم شتاء الرياض مباشر

المواطن - الرياض

تنقل شبكة قنوات روتانا مباشرة، حفلات نجوم الغناء السعودي والخليجي والعربي، ضمن فعاليات موسم شتاء الرياض الذي يعد امتدادًا لموسم الرياض، تحت رعاية وإشراف الهيئة العامة الترفيه، وتنظيم شركة روتانا للصوتيات، وذلك عبر محطاتها الفضائية؛ روتانا خليجية، روتانا موسيقى، و LBC.

وانطلقت تغطيات روتانا الخاصة والمباشرة لحفلات موسم الرياض مساء أمس الثلاثاء، مع جلسة غنائية جمعت النجمين أحلام وأصيل أبوبكر، ضمن حفلات سمرات موسم الرياض التي تقام في منتزه الثمامة البري بمحمية الملك خالد الملكية في الرياض.

ويقدم نجوم الغناء الخليجي: راشد الماجد ونبيل شعيل وشما حمدان، حفل غنائي ضمن حفلات سمرات موسم الرياض، من المقرر أن يتم نقل تغطيته بشكل مباشر على روتانا خليجية، وروتانا موسيقى، وLBC، غدًا الخميس.

فيما تغطي شبكة قنوات روتانا الجمعة القادم، حفل لعشاق وجمهور المطرب رابح صقر في “ليلة الصقر”، على مسرح محمد عبده في البوليفارد بالرياض.

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