روحاني: إسقاط الطائرة مأساة كبيرة وخطأ لا يُغتفر
بعد اعتراف طهران بإسقاط الطائرة

روحاني: إسقاط الطائرة مأساة كبيرة وخطأ لا يُغتفر

2020/01/11
الساعة 1:43 مساءً
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

اعترفت إيران، اليوم (السبت)، بإسقاط الطائرة الأوكرانية، وذلك بعد أيام من المراوغة شملت إرجاع سبب سقوط الطائرة إلى عطل فني، وادعاء تعطل الصندوق الأسود للطائرة.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم، إن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في إيران الأسبوع الماضي حلقت قرب منطقة عسكرية حساسة وأُسقطت نتيجة خطأ بشري.

وأضاف بيان في التلفزيون الإيراني إنه ستتم محاسبة الأطراف المسؤولة عن ذلك .

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، على حسابه في “تويتر”: “إسقاط الجيش الإيراني لطائرة الركاب الأوكرانية مأساة كبيرة وخطأ لا يغتفر”.

بينما حاول وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، تحميل الولايات المتحدة مسؤولية الكارثة، إذ قال على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إنه يوم حزين.. لقد خلصت النتائج الأولية لتحقيق داخلي أجرته القوات المسلحة أن خطأ بشرياً في وقت أزمة نجمت عن النزعة الأميركية إلى اتخاذ قرارات سريعة مغامرة أدى إلى وقوع الكارثة”.

وتابع ظريف: “نعرب عن أسفنا العميق واعتذارنا وتعازينا لشعبنا وعائلات الضحايا والدول الأخرى المتضررة”.

 

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