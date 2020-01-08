روحاني: سنقطع رجل أميركا في المنطقة

المواطن - متابعة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن أمريكا ربما قطعت ذراع قاسم سليماني لكن إيران سترد بقطع “رجلها” في المنطقة.

من جانبه قال المرشد الإيراني على ‏خامنئي، إن استئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة سيمهد الطريق للهيمنة الأميركية.

وأضاف: هجوم الأمس صفعة قوية للولايات المتحدة، مشدداً على أن حزب الله هو يد لبنان وعينه.

واجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع فريق الأمن القومي بعد الهجوم الإيراني الذي استهدف قاعدتين عسكريتين في العراق.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن إيران أطلقت أكثر من 12 صاروخًا باليستيًا من أراض إيرانية على قاعدتين عسكريتين عراقيتين تستضيفان قوات أمريكية وقوات للتحالف الدولي.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جوناثان هوفمان في بيان :” نعمل على تقييم أولي للأضرار”، مشيراً إلى أن القاعدتين المستهدفتين هما قاعدة عين الأسد الجوية وقاعدة أخرى في مدينة أربيل.

وكشف مسؤول عسكري أن الولايات المتحدة تلقت تحذيرات مبكرة عن إطلاق الصواريخ وتمكنت من سماع صوت الإنذارات في واحدة من القاعدتين المستهدفتين على الأقل.

وقال المسؤول لصحيفة يو إس إيه توداي: إن أولئك المعرضين للهجوم، تمكنوا من الاختباء في المخابئ أثناء الهجوم حتى أصبحوا آمنين.

وكانت القوات الأمريكية في القاعدة تمارس تدريبات السلامة حين أتاهم الإنذار،وقال مسؤول أمريكي إنه لم ترد تقارير فورية عن الخسائر الأمريكية، ولا يزال تقييم أضرار المباني جارياً، وأكد المسؤولون العراقيون أيضاً إنه لم تقع إصابات بين قواتهم.

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