روحاني يرد على ترامب برقم وتحذير!

المواطن - متابعة

رد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، على التهديدات التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب، أمس الأحد، والتي حذر فيها طهران من ضربات جديدة في حال أقدمت على استهداف أمريكيين.

وقال روحاني في تغريدة له عبر تويتر: أولئك الذين يشيرون إلى الرقم 52 عليهم تذكر الرقم 290 (في إشارة إلى قتلى الطائرة المدنية الإيرانية التي أسقطتها الولايات المتحدة في يوليو 1988 وأدت إلى إعلان إيران رغبتها وقف الحرب مع العراق). لا تهدد إيران”.

وكان ترامب قد ذكر أمس الأحد أن الولايات المتحدة حددت 52 موقعًا في إيران ستضربها بسرعة كبيرة وبقوة كبيرة إذا هاجمت إيران أهدافًا أو أفرادًا أمريكيين.

وفي تغريدة دافع فيها عن الضربة التي قُتل فيها قائد فليق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، فجر الجمعة في بغداد، قال ترامب: إن “الرقم 52 يمثل عدد الأمريكيين الذين احتُجزوا رهائن في السفارة الأمريكية في طهران على مدى أكثر من سنة أواخر العام 1979”.

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