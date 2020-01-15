رومارينيو عينه على صدارة هدافي البطولة العربية

المواطن - مروة نبيل

يسعى نجم العميد، البرازيلي رومارينيو لمواصلة التألق وهز الشباك في مباراة الاتحاد ضد أولمبيك آسفي المغربي اليوم، في ختام مواجهات ذهاب الدور ربع النهائي من منافسات البطولة العربية 2020.

رومارينيو وصدارة الهدافين

وتألق البرازيلي رومارينيو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في منافسات البطولة العربية 2020، ونجح في تسجيل 4 أهداف حتى الآن، ليتصدر قائمة الهدافين بالتساوي مع لاعبين آخرين.

ونجح نجم نادي الاتحاد السكندري المصري، خالد قمر، ومهاجم فريق الشباب، الكولومبي دانيلو أسبريا في تسجيل 4 أهداف في البطولة العربية حتى الآن، ولكنهما خاضا مباراة ذهاب الدور ربع النهائي.

ويسعى رومارينيو لفض شراكة صدارة الهدافين، وهز الشباك في مباراة الاتحاد ضد أولمبيك آسفي المغربي اليوم، للانفراد بالمركز الأول وتعزيز فرصه في الحصول على لقب الهداف، ولمصالحة جماهير العميد الغاضبة من تراجع النتائج.

البطولة العربية

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة الاتحاد ضد أولمبيك آسفي المغربي اليوم، وسط توقعات بحضور أعداد كبيرة من جماهير العميد لمساندة اللاعبين.

ويطمح الاتحاد استغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للاقتراب من التأهل إلى الدور التالي في البطولة العربية 2020، فيما يسعى أولمبيك آسفي تحقيق نتيجة إيجابية وتسهيل مهمته في لقاء الإياب.

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