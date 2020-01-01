رومارينيو يخطف الأنظار في كأس الملك سلمان

المواطن - مروة نبيل

يُعد البرازيلي رومارينيو واحدًا من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، وذلك قبل مباراة الفتح اليوم.

ويلعب الاتحاد ضد الفتح اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويرفع لاعبو الاتحاد والفتح شعار لا بديل عن الفوز في مباراة اليوم، من أجل تهدئة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج هذا الموسم.

رومارينيو في الكأس

وشارك رومارينيو في 8 مباريات بمنافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث لعب 6 مواجهات الموسم الماضي، ونجح في تسجيل 8 أهداف.

وفي النسخة الحالية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، لعب رومارينيو مباراتين مع الاتحاد، وتمكن من تسجيل 4 أهداف، ويسعى لمواصلة التألق خلال مواجهة الفتح اليوم.

تابعنا على تواصل معنا على