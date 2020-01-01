روماني يُدير مباراة الاتحاد ضد الفتح اليوم

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الاتحاد ضد الفتح المقرر إقامتها، مساء اليوم.

الاتحاد ضد الفتح

ويدير مباراة الاتحاد ضد الفتح اليوم، طاقم تحكيم روماني بقيادة أفيدو هاتيجان، ويُساعده أوكتافيان سوفري وسيباستيان جورج، والحكم الرابع أحمد الرميخاني، وحكم الفيديو البرتغالي جواو كابيلا، ويُساعده سلطان العكيري.

ويلعب الاتحاد ضد الفتح عند الساعة 6:30 مساء اليوم، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ويدخل الفريقان مباراة الاتحاد ضد الفتح اليوم، بهدف تحقيق الفوز والتأهل إلى منافسات الدور التالي من كأس خادم الحرمين الشريفين، لمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج هذا الموسم.

ويُعاني الفريقان من تراجع النتائج قبل مباراة الاتحاد ضد الفتح اليوم، حيث يحتل العميد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، فيما يقع النموذجي في المركز الـ14 بـ9 نقاط.

تابعنا على تواصل معنا على