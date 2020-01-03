روي فيتوريا : بهذه الطريقة النصر سيحسم لقب السوبر

المواطن - محمد سمعه

أكد المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على صعوبة مباراة السوبر السعودي غدًا السبت أمام نادي التعاون.

وتحدث فيتوريا في المؤتمر الصحافي قائلًا: المباراة أمام التعاون ستكون صعبة للغاية، ولكن النصر يريد أن يكون بطلًا لهذه المسابقة، وبالفعل إذا نجح النصر في أن يُصعّب المباراة على التعاون، فسينجح في حسم لقب السوبر.

مباراة مثيرة للغاية:

وتابع فيتوريا: النصر يريد التتويج بالبطولة والفريقان يلعبان بشكل مختلف؛ لهذا أرى أن المباراة ستكون مثيرة للغاية.

ويلعب النصر ضد التعاون في كأس السوبر السعودي، مساء يوم غد السبت، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

ويحلم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لحصد لقب كأس السوبر السعودي للمرة الأولى، بعدما خسر المباراة النهائية مرتين في عامي 2014 و2015.

النصر يسعى لفك العقدة:

وخسر النصر لقب كأس السوبر السعودي المرة الأولى ضد الشباب، حيث تعادلا إيجابيًّا قبل أن تبتسم ركلات الترجيح لليوث في الرياض، وهُزم في المرة الثانية أمام الهلال بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت في لندن.

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