روي فيتوريا: هذه البطولة إهداء للنصراويين الشغوفين

المواطن - محمد سمعه

أعرب روي فيتوريا، المدير الفني لنادي النصر، عن سعادته الغامرة، وذلك بعد التتويج بلقب كأس السوبر السعودي، اليوم السبت، على حساب نادي التعاون.

ونقلت القنوات الرياضية السعودية تصريحات فيتوريا الذي قال: بطولة مهمة لنا وصعبة، ونحن سعداء؛ لأننا حققنا اللقب للمرة الأولى.

وتابع فيتوريا: إنجاز جديد للنصر يُسعدنا، ونهدي البطولة لهذا الجمهور “الشغوف”؛ لأنه لم يتركنا أبدًا.

وأكمل مدرب النصر حديثه قائلًا: ما يُسعدني بعد التتويج باللقب هو أننا أفرحنا هذا الجمهور العظيم، وهذا سيدفعنا لتحقيق المزيد بالفترة المقبلة.

وكان النصر تُوج باللقب بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية على حساب التعاون بنتيجة 5/ 4 في المباراة التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

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