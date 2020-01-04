رياح تثير الغبار وسحب ممطرة غدًا على هذه المناطق

المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تكوّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض، تمتد إلى المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، كذلك على أجزاء من منطقة تبوك، في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة.

كما توقعت الأرصاد أن تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45 كم/ ساعة، في حين ستكون على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ ساعة.

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