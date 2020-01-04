رياح نشطة وأتربة مثارة تعيق الرؤية في تبوك
تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً

رياح نشطة وأتربة مثارة تعيق الرؤية في تبوك

2020/01/04
الساعة 4:05 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل تأثيراتها مدينة تبوك ومحافظات البدع وأملج، وتيماء، وحقل، وضباء والوجه وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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