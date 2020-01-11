رياح نشطة وأتربة مثارة على جازان
تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً

رياح نشطة وأتربة مثارة على جازان

2020/01/11
الساعة 4:39 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة جازان ، تضمن نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، تشمل تأثيراتها مدينة جيزان ومحافظات الدرب ، و بيش ، و فرسان ، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً – بمشيئة الله -“.

فيما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان ، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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