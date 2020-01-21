رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات تبوك

المواطن - تبوك

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة تبوك تشمل محافظة الوجه وأملج وحقل وضباء.

وبينت الهيئة أن الحالة تبدأ، بمشيئة الله تعالى، عند الساعة 2 وتستمر حتى منتصف الليل .

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة قائدي المركبات على الطرق السريعة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكونًا للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق(الجوف، الحدود الشمالية ، الشرقية). فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق( تبوك، الرياض ،مكة المكرمة، المدينة المنورة).

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