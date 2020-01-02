ريال مدريد يُضحي بـ 3 من نجومه لضم مبابي

المواطن - محمد سمعه

يملك نادي ريال مدريد الإسباني خطة؛ وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب الفرنسي كيليان مبابي جناح باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة EL DESMARQUE إن ريال مدريد يفكر في بيع الكولومبي خيمس رودريغيز والدومنيكاني ماريانو دياز والإسباني إبراهيم دياز أو الصربي لوكا يوفيتش لتوفير السيولة المالية المطلوبة للتعاقد مع مبابي.

ويرغب ريال مدريد في التعاقد مع مبابي في صيف 2020 مقابل 300 مليون يورو.

وذكرت صحيفة أس الإسبانية مؤخرًا، أن نادي باريس سان جيرمان يرغب في تجديد عقد نجمه كيليان مبابي لمدة خمس سنوات، وذلك بعد اهتمام نادي ريال مدريد بضم اللاعب الفرنسي.

وتريد إدارة باريس سان جيرمان منح مبابي عقدًا مدته خمس سنوات بمقابل مادي قدره 32 مليون يورو في الموسم الواحد وفقًا لما ذكره الصحافي نيكولو سيكرا.

وبسبب اقتراب البرازيلي نيمار دا سيلفا من الرحيل عن باريس سان جيرمان، يريد النادي الفرنسي الإبقاء على مبابي المُتوج بلقب كأس العالم مع المنتخب الفرنسي في صيف 2018.

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