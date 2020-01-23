ريفالدو يُرشح كافاني للانضمام لـ برشلونة

المواطن - محمد سمعه

قال البرازيلي ريفالدو نجم نادي برشلونة الإسباني الأسبق إنه يُرشح الأوروغوياني إدينسون كافاني نجم باريس سان جيرمان الفرنسي للانضمام إلى البارشا لحل الأزمة الهجومية للفريق.

ونقل موقع LE 10 SPORT الفرنسي تصريحات ريفالدو الذي قال: كافاني أصبح قريبًا من الرحيل عن باريس سان جيرمان، وهو مهاجم على مستوى عال، ولكن انضمامه إلى برشلونة قد لا يكون أمرًا جيدًا من الناحية الاستثمارية، خاصة أنه سيكون من الصعب على البارشا بيعه بسبب تقدمه في العمر.

وفي وقت سابق، حددت إدارة نادي برشلونة الإسباني المهاجم البديل للأوروغوياني لويس سواريز نظرًا لغيابه فترة طويلة بسبب الإصابة.

وأكدت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أمس الخميس، أن قائمة برشلونة تتضمن اسم مهاجم موناكو، وسام بن يدر، الفرنسي من أصول تونسية، بعدما تألق بشكل لافت هذا الموسم.

ويحتل وسام بن يدر صدارة هدافي الدوري الفرنسي لكرة القدم، برصيد 14 هدفًا، بالإضافة إلى تقديمه 7 تمريرات حاسمة.

وأشارت الصحيفة الكتالونية، إلى أن ابن يدر يعرف الدوري الإسباني جيدًا، حيث لعب بقميص إشبيلية من 2016 حتى 2019، وسجل العديد من الأهداف معه، ما يعزز حظوظه في الانتقال إلى البارشا.

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