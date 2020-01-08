زلزالان في إيران و7 مصابين قرب محطة بوشهر النووية

المواطن - متابعة

أصيب 7 أشخاص جراء زلزال بقوة 4.5 درجات ضرب منطقة قرب منشأة بوشهر النووية الإيرانية.

وكانت إيران تعرضت في وقت سابق اليوم لزلزال آخر بلغت قوته 4.9 درجة على مقياس ريختر، وقد وقع على بعد 10 كلم من مدينة بورازجان، بينما بلغت قوة الهزة الثانية 4.5 درجة على مقياس ريختر، وقد وقعت على بعد 17 كلم من مدينة بورازجان.

بدوره، أفاد المعهد الأمريكي لرصد الزلازل أن زلزالًا بقوة 4.5 درجة ضرب منطقة تبعد نحو 50 كلم عن محطة بوشهر النووية.

وقال المعهد على موقعه الإلكتروني إن الزلزال الذي وقع على عمق 10 كلم، ضرب منطقة بجنوب شرق بورازجان عند الساعة 3:19 بتوقيت غرينتش.

وكان زلزال آخر بلغت قوته 5.1 درجة ضرب المنطقة نفسها قبل أقل من أسبوعين دون التسبب بسقوط ضحايا أو أضرار.

تابعنا على تواصل معنا على