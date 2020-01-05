زهرة الوحش.. الأكبر من نوعها في العالم

المواطن - متابعة

عثر مسؤولون في إندونيسيا على نوع عملاق من الزهور، يبلغ قطرها 1.2 متر، ما يجعلها أكبر زهرة مسجلة في العالم حاليًا.

وتُسمى الزهرة علميًا باسم رافليسيا، أما لقبها فهو زهرة الوحش؛ ذلك أنها تتميز بمواصفات غريبة ونادرة؛ بسبب خصائصها الطفيلية ورائحتها الكريهة، ولا تمتلك الزهرة جذورا لأنها طفيلية، وتتغذى على نبات مضيف، حيث تمتص منه الماء والعناصر الغذائية، قبل أن تزهر بشكل كامل وتكشف عن فمها الكبير.

ويبعث الفم المفتوح للزهرة برائحة كريهة تشبه رائحة اللحوم المتعفنة، وتلك الرائحة تجذب الحشرات التي تساعد على تلقيحها.

وعثر مسؤلو الحياة البرية على الزهرة في غابة وسط جزيرة سومطرة، وفقا لشبكة CNN، نقلًا عن مركز الموارد الطبيعية في غرب سومطرة، الذي أفاد أن عمرها قصير للغاية، حيث يظل فمها مفتوحا لمدة أسبوع واحد فقط قبل أن تتعفن وتموت.

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