زوجة رئيس الوزراء الياباني تشيد بجمعية DCA السعودية

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

زارت آكي آبي، زوجة رئيس الوزراء الياباني آبي شينزو، أمس الأحد، جمعية الأطفال المعوقين (DCA) في الرياض.

وبحسب موقع news1، أشادت آبي بحكومة المملكة لما توليه من اهتمام للأطفال من أصحاب الهمم، الأمر الذي انعكس في الرعاية الشاملة التي تقدمها إدارة الشؤون البلدية لإعادة تأهيلهم الصحي والتعليمي.

وقامت هي والوفد المرافق، بجولة في الإدارات والوحدات المتخصصة في DCA إلى جانب المدير التنفيذي للجمعية الدكتور أحمد بن عبد العزيز التميمي، حيث تفقدوا خدمات الإدارات والمعدات التعليمية والطبية.

كما جربت برنامج الكراسي المتحركة الذي يقلد المعاناة اليومية للأشخاص من أصحاب الهمم.

وأشارت إلى أن ما حققته الجمعية السعودية ينافس ما يتم توفيره في عدة دول متقدمة، مضيفة: إن ما تحققه DCA مماثل لما يتم توفيره في العديد من البلدان المتحضرة ونحن سعداء بهذه الزيارة، التي سمحت لنا برؤية التقدم الكبير في القسم الطبي والتعليمي.

وأعربت عن أملها في إتمام إبرام اتفاقيات لتحسين علاج إعادة تأهيل الأطفال في المملكة واليابان.

وفي نهاية زيارتها، قدم الدكتور عبد الرحمن السويلم، نائب رئيس مجلس إدارة DCA ، لآبي، لوحة رسمها لها أطفال الجمعية.

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