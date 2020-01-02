زوجة كارلوس غصن: الحب وراء هروبه من اليابان

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

وصفت زوجة الرئيس التنفيذي السابق لشركة رينو نيسان، كارلوس غصن، سعادتها بلم شملها مع زوجها بعد فراره من اليابان أثناء انتظار محاكمته بتهمة الفساد، بأنه أفضل هدية في حياتها.

العقل المدبر:

وقالت وسائل الإعلام الغربية، إن كارول غصن هي العقل المدبر لعملية تهريب زوجها من شقته في طوكيو إلى بيروت، بسماعدة أشقائها، وأفادوا أنها تقيم مع زوجها في مخبأ في لبنان بعد أن ساعدت في تدبير هروبه، حيث تحدثت مع أصدقاءه وقالت إنه قرر الخروج من اليابان بعد أن منعته محاكم البلاد من الاتصال بها خلال عيد الميلاد.

وكان الرئيس التنفيذي السابق البالغ من العمر 65 عامًا، يخشى أن تبدأ محاكمته في عام 2021، أي ما يعني المزيد من الوقت بعيدًا عن زوجته.

في حين وصفته وسائل الإعلام اليابانية بأنه جبان وفقد الفرصة لإثبات براءته والدفاع عن شرفه، إلا أن زوجته قالت إنه رجل محب، وعلاقتهما هي ما كانت وراء حسم قراره بالهرب من الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة اليابانية طوكيو، والتي منعته حتى من رؤية زوجته، وبحسب موقع ديلي ميل البريطاني.

لم الشمل:

بحلول صباح يوم الاثنين، وصل غصن إلى لبنان ولم شمله مع زوجته، وخطته الآن السعي للحصول على محاكمة في لبنان، بعد أن انتقد ظلم النظام القانوني الياباني.

ولا تجمع بين لبنان واليابان معاهدة لتسليم المجرمين، ويُقال إنه تم تهريبه خارج المنزل من قبل شركة أمنية خاصة، حسبما زعم مصدران.

نظريات الهروب:

وطرحت بعض وسائل الإعلام اللبنانية، نظرية عن هروب غصن في صندوق آلات موسيقية، بينما أفادت بعض التقارير الغربية أنه استقل طائرة خاصة واتجه إلى أسطنبول، ثم بيروت.

وكان قد قال صديق للعائلة لوكالة فرانس برس: إنه في لبنان في منزله مع زوجته، هو سعيد جدًا وحر.

يُذكر أن غصن، الذي تُقدر ثروته الصافية بنحو 120 مليون دولار، يواجه 4 تهمًا تتعلق بالاختلاس المالي، تشمل إخفاء الدخل، والتكسب من مدفوعات لموزعين للشركة في الشرق الأوسط.

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