زوجة نجم الرائد السابق تتسبب في إفلاسه !

المواطن – مروة نبيل

تعرض نجم الرائد السابق وميلوز الفرنسي الحالي، الغيني إسماعيل بانجورا لعملية إفلاس مالي، بسبب مشاكل مع زوجته عايشة مارا.

وأشارت صحيفة “كيك 442” المهتمة بأخبار الكرة الإفريقية، اليوم الأربعاء، إلى أن زوجة بانجورا حولت جميع أموال نجم الرائد السابق من الحساب البنكي المشترك بين الثنائي دون أخذ موافقته.

وأضافت الصحيفة، أن زوجه إسماعيل بانجورا لم تترك أي أموال للاعب بعد قرارها الفردي، ليقرر نجم الرائد السابق اللجوء إلى المحاكم، في محاولة منه لاستعادة حقوقه بعد أن أصبح بلا أي رصيد نقدي.

وسبق أن لعب إسماعيل بانجورا صاحب الـ35 عامًا في صفوف فريقي الرائد والباطن، كما أنه يملك مسيرة طويلة مع المنتخب الغيني الأول لكرة القدم في بطولات إفريقيا.

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