زياد الصحفي يُجري جراحة ناجحة في باريس

المواطن - مروة نبيل

أجرى مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، زياد الصحفي، عملية جراحية تكللت بالنجاح في العاصمة الفرنسية باريس، إثر الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

ومن جانبه، أجرى رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي اتصالًا هاتفيًّا بالمدافع زياد الصحفي اطمأن من خلاله على حالته الصحية، متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة مجددًا للمساهمة مع زملائه في تحقيق التطلعات التي ينشدها كافة محبي العميد.

وكان زياد الصحفي قد تعرض لكسر إجهادي في الساق، خلال مشاركته في مباراة الاتحاد والفيصلي ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المتوقع أن يغيب المدافع الدولي زياد الصحفي عن مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، حيث سيخضع لفترة علاج وتأهيل قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

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