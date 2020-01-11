زيدان: اعتقدت أن برشلونة سيواجه الريال في النهائي

المواطن - محمد سمعه

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، على أنه توقع فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد لمواجهة الريال في نهائي كأس السوبر الإسباني.

ونقلت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية تصريحات زيدان قبل نهائي السوبر الإسباني حيث قال: توقعت مواجهة برشلونة في نهائي السوبر الإسباني، ودائمًا مواجهة أتلتيكو مدريد تكون قوية للغاية.

وأضاف زيدان: أي شيء وارد أن يحدث في كرة القدم، وأتمنى ألا أكون في موضع الإقالة.

وستقام مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد غدًا الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وكان ريال مدريد تأهل لنهائي السوبر الإسباني، وذلك بعد الفوز على فالنسيا في دور نصف النهائي بثلاثية مقابل هدف.

تابعنا على تواصل معنا على