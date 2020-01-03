زيدان يؤكد غياب هازارد عن السوبر الإسباني بالسعودية

المواطن - مروة نبيل

أكد المدير الفني لفريق ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان أن النجم البلجيكي إيدين هازارد سيغيب عن المرينغي في منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني المقرر إقامتها في السعودية.

وقال زيدان في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة ريال مدريد ضد خيتافي ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإسباني: “إيدين هازارد مستبعد بنسبة 100 %، لن يأتي معنا إلى السعودية”.

وأشار زيدان إلى أن إيدين هازارد بحاجة للاستعداد البدني بالشكل الكافي قبل العودة إلى الملاعب من جديد، مضيفًا: “هو يواصل حتى الآن عملية التعافي، أتمنى أن يعود للملاعب بعد كأس السوبر”.

وكان هازارد قد أصيب بشرخ في الكاحل الأيمن خلال مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، وعلى الرغم من استبعاد خضوعه لعملية جراحية، إلا أنه يتعافى بشكل بطيء.

يُذكر أن ريال مدريد سيواجه نظيره فالنسيا، يوم 8 يناير، في كأس السوبر الإسباني بالسعودية، ويلعب برشلونة مع أتلتيكو مدريد في اليوم التالي، ويتواجه الفريقان الفائزان في المباراة النهائية يوم 12 من الشهر ذاته.

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