زينب سليماني تتوعد بالموت لعائلة الجنود الأمريكان

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

في الوقت الذي تعهد فيه الجنرال الإيراني الذي حل محل الهالك قاسم سليماني بعد أن قُتل في غارة جوية أمريكية، إسماعيل قاني، بالانتقام، وعدت ابنته بأن يحل الموت على عائلات الجنود الأمريكيين.

وهددت زينب ابنة سليماني، مباشرة بشن هجوم على الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط أثناء التحدث إلى حشد من مئات الآلاف في طهران، وقالت: سوف تقضي عائلات الجنود الأمريكيين في الشرق الأوسط أيامهم في انتظار موت أطفالهم.

وقال محللون سياسيون إن التصريحات الإرهابية المروعة من زينب وغاني، مع التصعيد الإيراني الجديد بخفض التزامات طهران النووية، ودعوة البرلمان العراقي إلى طرد جميع القوات الأمريكية من الأراضي العراقية، يجعل الشرق الأوسط مكانًا أكثر خطورة وغير مستقر.

ويمثل إعلان إيران بخفض الالتزامات النووية تهديدًا أوضح بانتشار الأسلحة النووية منذ انسحاب ترامب من جانب واحد من الاتفاق في عام 2018 وفرض عقوبات جديدة، كما أنه يثير التوترات الإقليمية.

تابعنا على تواصل معنا على