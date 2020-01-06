زينة الداودية تستعد لحفل موسم الرياض بمجموعة من المفاجآت

المواطن - الرياض

تستعد نجمة الأغنية الشعبية المغربية زينة الداودية لإحياء حفل كبير بعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض في ليلة غنائية مغربية يوم 16 يناير المقبل، وياتي هذا الحفل ضمن فعاليات موسم الرياض الذي يقام على مسرح أبو بكر سالم في منطقة بوليفارد الرياض

وقد عبرت الفنانة زينة الداودية عن سعادتها الكبيرة للوقوف على مسرح احتضن حفلات كبار الفنانين العرب، وبهذه المناسبة تستعد الداودية لمجموعة من المفاجئات من بينها إصدار عملها الجديد مباشرة من الحفل تحت عنوان بيبان زهري من كلمات محمد أمير وألحان أشرف فقيهي توزيع بدر مخلوقي، بالإضافة إلى المفاجئة الكبرى التي تحضرها الداودية والتي ستعلن عنها خلال الحفل لتكون هدية لكل الشعب السعودي

وسيشارك في هذا الحفل كل من الفنان زهير بهاوي والفنان حاتم عمور و الفنان عبد الله الداودي، ومن المنتظر أن تسجل هذه الليلة حضورا جماهيريا كبيرا لما يحظى به الفن والموسيقى المغربية من متابعة كبيرة من الجمهور السعودي، وهو ما تراهن عليه الهيأة العامة للترفيه في السعودية ، التي تؤسس لمرحلة جديدة من خلال انفتاحها على الفن والموسيقى من مختلف أنحاء العالم.

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